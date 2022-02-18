В Калуге арестован 47-летний мужчина, который зарезал двоих человек в Турынино в 2005 году

Как мы уже рассказывали, калужские полицейские задержали в Тульской области мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Он скрывался от следствия 17 лет. В пятницу, 18 февраля, региональное управление Следственного комитета сообщило, что предполагаемый виновник арестован. Также стали известны подробности об этом деле.

Убийство произошло в ночь на 12 июня 2005 года на улице Советской в микрорайоне Турынино в зале игровых автоматов.

По версии следствия, у обвиняемого возник конфликт с охранником и администратором зала. Он убил мужчину и женщину ударами ножа в шею, забрал у них деньги и мобильные телефоны и скрылся.

Отпечатки с места преступления совпали с отпечатками пальцев задержанного.

- Назначены и проводятся генетические экспертизы по изъятым с места происшествия предметам, - сообщили в Следственном комитете. - Злоумышленнику предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

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