В Калуге 39-летняя женщина воровала деньги у пассажиров общественного транспорта

В Калуге по подозрению в кражах задержана 39-летняя женщина. В четверг, 17 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, сначала она в троллейбусе вытащила из пакета пожилого мужчины кошелек с 5000 рублей.

После этого калужанка незаметно достала из сумки женщины кошелек, из которого украла 3000 рублей.

Сейчас предполагаемая виновница находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье «Кража».

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