В Калужской области установили авторов 49 рассылок о заложенных взрывных устройствах

За 2021 год в Калужской области сотрудники ФСБ установили авторов 49 анонимных рассылок о заложенных в различных зданиях взрывных устройствах. Восемь человек уже осуждены за ложные сообщения о бомбах, сообщили в четверг, 17 февраля. в региональном управлении ФСБ.

- На сегодняшний день современные технические средства позволяют идентифицировать распространителя анонимной рассылки, - подчеркнули в ведомстве.

Уголовная статья 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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