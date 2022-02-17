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В Калуге сотрудница кредитной организации тайно оформила на клиентов 26 займов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2022 11:08 2 794
В Калуге сотрудница кредитной организации тайно оформила на клиентов 26 займов

В Калуге 29-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. В четверг, 17 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, она работала в организации, которая выдает микрозаймы. Когда к калужанке приходили клиенты, в выдаче кредитов она им отказывала, а потом все-таки использовала полученные паспортные данные для оформления займа. Деньги мошенница забирала себе. На данный момент известно, что таким образом должниками, не зная об этом, стали 26 жителей Калуги.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его начнет рассматривать суд.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2022 11:08 2 794
Тэги: криминал мошенничество
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