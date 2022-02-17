В Калуге 18-летнюю девушку осудили за торговлю наркотиками через закладки

В Калуге вынесен приговор 18-летней девушке, которую признали виновной в торговле наркотиками. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в четверг, 17 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

Как установил суд, девушка летом 2021 года, когда ей еще было 17 лет, связалась через интернет с организаторами преступной группы и из тайника на Правом берегу забрала 27 пакетов с наркотиками. После этого она часть из них оставила в закладках. Юную калужанку задержали при проверке информации о торговле наркотиками в одном из районов города.

- За совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрено самое строгое наказание - длительные сроки лишения свободы, - говорится в предупреждении Следственного комитета. - При получении предложений в интернете о работе по распространению наркотиков путем закладок не следует отвечать на них, отправлять свои личные данные, в том числе копии паспорта. Рекомендуем заблокировать пользователя, приславшего такое предложение.

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