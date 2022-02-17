В Калужской области похитители кофе пыталась убежать на такси

В Кировском районе Калужской области двое мужчин задержаны по подозрению в краже кофе из магазина. Они оба из Людиново. Одному – 26 лет, другому – 28, сообщили в четверг, 17 февраля, в региональном управлении МВД.

По версии следствия, мужчины сложили банки кофе в пакет и вышли из торгового зала, не оплатив товар.

С места кражи они уехали на такси. Но вскоре из задержали сотрудники ГИБДД.

По статье «Кража» предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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