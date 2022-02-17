Подозреваемого в двойном убийстве в Калуге задержали спустя 17 лет

Калужские полицейские на территории Тульской области задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в двойном убийстве. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

Преступление произошло в 2005 году в Калуге в одном из залов с игровыми автоматами. Тогда убили двоих человек. Также были украдены их деньги.

17 лет назад подозреваемый скрылся и все это время находился в федеральном розыске.

Мужчине грозит до 20 лет колонии либо пожизненный срок. Расследование уголовного дела продолжается.

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