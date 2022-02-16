Жительница Калужской области обманула Пенсионный фонд на 5,5 миллиона рублей

В Калужской области 26-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в среду, 16 февраля, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в 2018-2019 годах калужанка вступила в сговор с 10 женщинами, у которых был сертификат на материнский капитал.

- Женщины приобретали в собственность земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе, заключали фиктивный договор займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства жилого дома. После этого они подавали в органы Пенсионного фонда заявление на распоряжение средствами материнского капитала, - прокомментировал в прокуратуре.

Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллионов рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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