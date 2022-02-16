В Калужской области мужчина задержан с партией наркотиков

Житель Калужской области задержан с партией наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по уголовной статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

У подозреваемого нашли 45 граммов синтетических наркотиков.

Следствие считает, что мужчина собирался их продавать.

Сейчас ведется расследование.

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