В Калужской области мужчина задержан с партией наркотиков
Житель Калужской области задержан с партией наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по уголовной статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.
У подозреваемого нашли 45 граммов синтетических наркотиков.
Следствие считает, что мужчина собирался их продавать.
Сейчас ведется расследование.
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