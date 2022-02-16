Жительница Калужской области взяла в кредит 900 тысяч рублей и отдала мошеннице за снятие порчи

В Калужской области жительница Боровского района стала жертвой мошенников, желая снять порчу. В среду, 16 февраля, региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела.

Женщина несколько лет назад попала в ДТП. С того времени у нее частично нарушена функция руки. Родственница порекомендовала пострадавшей целительницу, которую видела по телевизору. Калужанка позвонила по указанному номеру и рассказала о своей проблеме. Ей ответили, что можно провести обряды, но нужно заплатить.

В итоге женщина взяла кредиты и микрозаймы в общей сложности на 900 тысяч рублей и перевела на счет мошенников. Состояние ее здоровья при этом не улучшилось.

Виновников сейчас ищут.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!