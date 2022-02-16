В Калуге 45-летний мужчина незаконно вырубил леса на 2 миллиона рублей

В Калуге 45-летнего мужчину подозревают в незаконной рубке леса. В среду, 16 февраля, о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» сообщило управление МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин срезал липы, дубы, березы и сосны на 2 миллиона рублей. Потом древесину он продал.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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