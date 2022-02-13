В Калужской области 39-летний мужчина потратил 6 тысяч рублей с чужой карты

В Малоярославецком районе 39-летнего мужчину подозревают в краже 6 тысяч рублей с найденной банковской карты местного жителя. В воскресенье, 13 февраля, об этом сообщает управление МВД по Калужской области.

По предварительной версии, житель региона проходил мимо супермаркета и увидел лежащую в снегу карту. Он расплатился ей в ближайшем магазине, после чего купил еще несколько товаров в других местах.

После похода за покупками мужчина выбросил карту.

Возбуждено уголовное дело.

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