В Обнинске женщина перевела 700 тысяч рублей мошенникам

В Обнинске местная жительница стала очередной жертвой мошенников и лишилась 700 тысяч рублей. В воскресенье, 13 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, женщине позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на нее пытаются взять кредит.

Незнакомец уточнил, что для погашения займа нужно взять еще денег в кредит и положить их на безопасный счет. Женщина так и поступила.

После всего этого жительница Обнинска поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело.

Мошенников сейчас ищут.

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