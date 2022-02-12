В Калуге вынесен приговор мужчинам, угнавшим «Фольксваген Туарег» на улице Кирова

В Калуге районный суд вынес приговор двум мужчинам из Москвы. Их признали виновными в угоне автомобиля, сообщили 12 февраля в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, виновники нашли объявление о продаже «Фольксвагена Туарег» в Калуге, приехали смотреть автомобиль, а потом установили слежку за владелицей.

Через несколько дней, когда хозяйка авто припарковала его на улице Кирова, мужчины угнали «Фольксваген».

Ущерб составил 1,7 миллиона рублей.

Один из москвичей получил четыре с половиной года колонии строгого режима, другой – пять лет.

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