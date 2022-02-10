В Калуге грабитель с пластиковым пистолетом унес спиртное из магазина

В Калуге до 10 лет колонии грозит мужчине, который ограбил магазин. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, виновник пытался незаметно вынести из супермаркета бутылку спиртного. Когда его остановили на выходе сотрудники торговой точки, калужанин достал пистолет, начал угрожать и убежал.

Вскоре его задержали. Выяснилось, что пистолет – это пластиковая игрушка. Но, несмотря на это, уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Сейчас продолжается расследование.

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