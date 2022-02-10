Житель Калужской области взял для мошенников три кредита на 1,3 миллиона рублей

В Дзержинском районе мужчина стал жертвой мошенников. Об этом случае в четверг, 10 февраля, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Ему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший рассказал, что на клиента оформили кредит, но деньги преступники пока снять не смогли.

Спасаясь от выдуманных злоумышленников, житель Дзержинского района проспонсировал настоящих. Он, следуя телефонным инструкциям, оформил в отделении банка три кредита на общую сумму в 1,3 миллиона рублей и через банкомат перевел их на счет мошенников.

После этого незнакомец прислал ему скан некого документа о погашении кредита и попросил на работе оформить справку о доходах по форме 2-НДФЛ, за которой приедет курьер. Но никто к мужчине так и не прибыл. И только после этого он обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Виновников сейчас ищут.

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