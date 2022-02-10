В Обнинске кража шубы из магазина попала на видео

В Обнинске 25-летнюю жительницу Жуковского района подозревают в краже шубы из магазина. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Найти предполагаемую виновницу помогла запись с камеры наблюдения.

По предварительным данным, продавец не видела момента кражи. Обратилась в полицию позже, когда заметила пропажу шубы за 22 тысячи рублей.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. В полиции отмечают, что она ранее была судима. Сейчас продолжается расследование.

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