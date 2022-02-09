В Калужской области на 12 лет осудили мужчину, который до смерти избил незнакомца
Житель Дзержинского района Калужской области приговорен к 12 годам колонии. Его признали виновным в избиении до смерти человека, которое произошло 12 июня прошлого года. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, знакомая пожаловалась виновнику на поведение некого мужчины. Житель Дзержинского района пришел к тому домой и избил. Потерпевший умер через несколько дней в больнице.
Дело рассматривала коллегия присяжных. Обвиняемый отрицал свою вину.
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