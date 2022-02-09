В Калуге 35-летняя женщина продала автомобиль, находящийся в залоге у банка

В Калуге 35-летней женщине грозит до шести лет колонии за мошенничество. В среду, 9 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанка в кредит купила машину, а потом продала другому человеку за 480 тысяч рублей. После этого необходимые суммы банку она переводить перестала. Банк изъял авто у нового собственника, а тот обратился в полицию.

Расследование по этому делу продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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