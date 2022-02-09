В Калуге 65-летнему мужчине грозят принудительные работы за ложное сообщение о теракте

В Калуге 65-летнему мужчине грозит до трех лет принудительных работ за ложное сообщение о теракте. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, пенсионер был пьян, позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о взрывных устройствах в нескольких калужских многоэтажках.

Никаких бомб не нашли, зато личность звонившего удалось установить.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!