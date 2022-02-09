В Калуге 65-летнему мужчине грозят принудительные работы за ложное сообщение о теракте
В Калуге 65-летнему мужчине грозит до трех лет принудительных работ за ложное сообщение о теракте. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, пенсионер был пьян, позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о взрывных устройствах в нескольких калужских многоэтажках.
Никаких бомб не нашли, зато личность звонившего удалось установить.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
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