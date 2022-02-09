В Калужской области бывшего полицейского обвиняют в крупных взятках

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего бывшего заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Жуковскому району. Его обвиняют в получении взяток и покушении на мошенничество. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, преступления произошли в мае 2021 года, когда полицейский занимался расследованием уголовного дела. Он получил от обвиняемых взятку в сумме 300 тысяч рублей за то, чтобы их не заключали под стражу.

Кроме того, считает следствие, замначальника следственного отдела требовал от потерпевшего по уголовному делу передать ему 100 тысяч рублей, полученных от обвиняемых в качестве возмещения причиненного ему вреда. Но тот отказался отдавать деньги.

Также полицейский получил от тех же обвиняемых 250 тысяч рублей, а требовал и вовсе 500 тысяч, чтобы суд не назначил наказание в виде лишения свободы.

Предполагаемому виновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

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