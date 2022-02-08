В Калужской области 50-летний мужчина задержан за выстрел соседу в голову из травматического пистолета

В Калужской области задержан 50-летний мужчина, которого подозревают в причинении вреда здоровью своему соседу и угрозе убийством. Во вторник, 8 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, конфликт произошел между соседями, которые живут в частных домах. В итоге, считает следствие, подозреваемый угрожал убийством двум братьям, а потом выстрелил из травматического пистолета одному из мужчин в голову. Пострадавший обратился к врачам.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!