В Обнинске местный житель потерял 15 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников, попытавшись заказать интимные услуги. В воскресенье, 6 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина заметил в интернете объявление с предложением интима и позвонил по указанному номеру. Обсудив условия, житель наукограда перевел собеседнику 15 тысяч рублей. Тогда обнинца попросили заплатить больше и он понял, что общается с мошенником.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мошенников ищут.

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