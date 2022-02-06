В Обнинске местный житель потерял 15 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников, попытавшись заказать интимные услуги. В воскресенье, 6 февраля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Мужчина заметил в интернете объявление с предложением интима и позвонил по указанному номеру. Обсудив условия, житель наукограда перевел собеседнику 15 тысяч рублей. Тогда обнинца попросили заплатить больше и он понял, что общается с мошенником.
Возбуждено уголовное дело.
Сейчас мошенников ищут.
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