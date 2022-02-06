В Калужской области пьяный мужчина угнал машину родственника

В Тарусе местного жителя подозревают в угоне автомобиля родственника. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области в воскресенье, 6 февраля.

Ранее судимый мужчина выпил, а когда алкоголь закончился, то решил поехать за ним в другой город на такси. Но житель Тарусы вспомнил, что уже потратил почти все деньги.

Тогда молодой человек взял ключи от машины родственника и поехал в соседний город. Его заметили сотрудники ГИБДД и потребовали остановиться, но он их не послушал. Позже он оставил машину на парковке торгового центра и убежал.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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