В Калужской области двоих жителей Подмосковья подозревают в незаконной охоте

В одном из лесов Калужской области убили лося. В незаконной охоте подозревают двоих жителей Подмосковья 41 и 40 лет, сообщили в пятницу, 4 февраля, в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Предполагаемым виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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