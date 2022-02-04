В Калужской области 36-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого в гараже

В Калужской области 36-летнему жителю Малоярославецкого района грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. В пятницу, 4 февраля, о завершении расследования уголовного дела сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в ночь на 4 декабря прошлого года.

- 36-летний житель Малоярославца пришел к своему 67-летнему знакомому, который отдыхал у себя в гараже, - рассказали в СК. - Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин причинил гостю два ножевых ранения в области груди сзади и шеи, от которых мужчина скончался.

Во время следствия подозреваемый заявил, что потерпевший сам наткнулся на нож. Но количество и расположение ран говорят о другом.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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