Житель Калужской области перевел мошенникам 500 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

В Калужской области очередной человек стал жертвой мошенников. Мужчина пытался заказать проститутку на соответствующем сайте, но в итоге потерял 500 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 4 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин позвонил по указанному в объявлении номеру, но там предложили внести предоплату. В этот момент он понял, что разговаривает с мошенниками, и решил ничего не переводить.

Но через некоторое время мужчине перезвонили. Незнакомец сообщил, что раз калужанин забронировал девушку, а потом отказался, то его счет заблокирован, а для разблокировки необходимо внести некоторую сумму. При этом поступали угрозы. Звонивший заявил, что знает паспортные данные калужанина и его адрес. Слова подействовали, и мужчина решил заплатить.

Но потом ему вновь позвонили, и потребовали еще денег. В итоге калужанин перевел в сумме полмиллиона рублей и только после этого пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело, виновников сейчас ищут.

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