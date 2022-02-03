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В Калужской области бывшего полицейского осудили за злоупотребление должностными полномочиями и мелкое взяточничество

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.02.2022 17:06 2 481
В Калужской области бывшего полицейского осудили за злоупотребление должностными полномочиями и мелкое взяточничество

В Дзержинском районе Калужской области вынесен приговор бывшему инспектору РЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- К полицейскому обращались знакомые с просьбой провести регистрацию изменений, внесенных в конструкцию транспортных средств, в том числе в связи с установкой газобаллонного оборудования, заменой двигателя с бензинового на дизельный. Инспектор осмотр транспортного средства не произвел, не удостоверился в безопасности установленного оборудования, незаконно внес в документы соответствующие сведения, - сообщили в СК.

Виновника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

- Факт возможного нарушения законности был выявлен оперативниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области. Кроме того, фигурант был ранее уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, по результатам служебной проверки, - прокомментировали также в полиции.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 03.02.2022 17:06 2 481
Тэги: криминал полиция следственный комитет
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