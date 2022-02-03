Калужанина обманул 25-летний мошенник, который притворился сотрудницей банка

Житель Калуги стал жертвой мошенника, когда поверил позвонившей ему девушке. Об этой ситуации в четверг, 3 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Собеседница представилась сотрудницей банка и рассказала, что калужанину начислили бонусы за пользование картой. Он поверил и продиктовал номер карты и пришедший в СМС код. В итоге со счета мужчины списали 47 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что никакой девушки не существует. Звонил 25-летний житель другого региона, который сымитировал женский голос.

Сейчас проверяется причастность этого человека к другим подобным случаям. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Полиция расследует уголовное дело.

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