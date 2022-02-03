В Калуге 28-летнему мужчине грозит штраф за отмывание денег

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело 28-летнего жителя города Сызрань Самарской области. Его обвиняют в отмывании денег, полученных в результате мошенничества, сообщили в четверг, 3 февраля, в прокуратуре нашего региона.

По версии следствия, мужчина под вымышленным именем девушки зарегистрировался на сайте, где предлагали интим-услуги. Когда с ним связался клиент из Калуги, мошенник выманил 50 тысяч рублей и перестал выходить на связь.

Деньги при этом были переведены на карту жительницы Сызрани, которой пользовался обвиняемый. А снял он их с помощью своего родственника. Это следствие посчитало отмыванием денег

Предполагаемому виновнику грозит штраф в 120 тысяч рублей.

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