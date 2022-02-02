В Калужской области директор предприятия скрыл от налоговой 4 миллиона рублей

В Дзержинском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении директора одного из предприятий. Его подозревают в сокрытии доходов компании от налоговой, сообщили в среду, 2 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с января по октябрь 2021 года мужчина не хотел, чтобы со счетов предприятия списались деньги в счет налогов. В итоге расчеты он проводил через третьих лиц. Ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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