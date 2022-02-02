В Калуге мужчина оформил на себя машину, которую ему дали отремонтировать

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины из Калуги. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в среду, 2 февраля, в прокуратуре региона.

По версии следствия, калужанин взялся отремонтировать автомобиль «Шкода Октавия», принадлежащий его знакомой, а сам просто присвоил машину. Фиктивный договор купли-продажи он оформил с помощью документов. Которые передала ему женщина.

Ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

За подобное преступление обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

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