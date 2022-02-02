Жительница Калужской области зарегистрировала в своей квартире 400 иностранцев

В Обнинске одна из местных жительниц зарабатывала тем, что за деньги регистрировала в своей квартире иностранцев. Всего в жилище прописались 400 человек, сообщили в среду, 2 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело. За фиктивную регистрацию мигрантов женщине грозит до трех лет колонии.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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