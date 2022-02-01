В Калужской области мужчину убили после ссоры из-за ножа

В Козельском районе Калужской области убит 45-летний мужчина, приехавший в гости к своим знакомым. Трагедия произошла 30 января, сообщили во вторник в региональном управлении Следственного комитета.

По подозрению в убийстве задержан 42-летний калужанин. По версии следствия, он дважды ударил ножом в грудь своего собутыльника в бытовке.

В Следственном комитете сообщили, что ссора началась из-за самодельного ножа предполагаемого виновника.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

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