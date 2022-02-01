В Калужской области мужчину осудили на 10 лет колонии за избиение до смерти соседа
В Калужской области суд вынес приговор 42-летнему жителю Дзержинского района. Его признали виновным в избиении до смерти своего соседа, сообщили во вторник, 1 февраля, в прокуратуре региона.
Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установил суд, он выпивал вместе со знакомым, поссорился с ним, а потом избил. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
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