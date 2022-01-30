В Обнинске мужчина взял 30 тысяч рублей в кредит на имя знакомой и украл деньги

В Обнинске знакомого местной жительницы подозревают в краже у нее 30 тысяч рублей. В воскресенье, 30 января, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

В полиции рассказали, что подозреваемым оказался ранее судимый житель Боровского района.

По предварительной версии, мужчина попросил у знакомой ее телефон и пароль от него. Тогда подозреваемый с помощью банковского приложения взял кредит на имя этой женщины, а деньги перевел себе.

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас проводятся проверки.

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