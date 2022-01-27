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В Калужской области вынесен приговор банде, усыпившей жертв перед убийством

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 27.01.2022 16:05 4 1526
В Калужской области вынесен приговор банде, усыпившей жертв перед убийством

В Калужской области суд вынес приговор двум мужчинам и женщине из Серпухова, которые в октябре 2020 года совершили двойное убийство в одной из деревень Тарусского района. В четверг, 27 января, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, на преступление они пошли, полагая, что у 59-летнего риелтора в Калужской области может храниться от 20 до 30 миллионов рублей.

28-летняя женщина приехала в частный дом к жертве и его знакомому. Они выпивали. В какой-то момент преступница подсыпала в напитки мужчинам клофелин. Они заснули, и тогда на место прибыли двое других членов банды – мужчины 52 и 70 лет.

Спящие мужчины были убиты выстрелами в голову.

Преступники забрали ключи от квартиры риелтора в городе Протвино Московской области. Дом и машину они подожгли.

Через два дня в Протвино члены банды украли из квартиры сейф, в котором находились 1,3 миллиона рублей.

Также преступников признали виновными в незаконном обороте оружия.

В итоге 70-летнего мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии особого режима. Второй мужчина проведет в колонии строгого режима 19 с половиной лет. Женщину приговорили к 15 годам колонии общего режима.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 27.01.2022 16:05 4 1526
Тэги: криминал прокуратура
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