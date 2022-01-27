В Калуге 40-летний мужчина умер после драки возле бара на Грабцевском шоссе

В ближайшее время в Калуге начнется суд над 25-летним мужчиной. После драки с ним возле бара на Грабцевском шоссе умер 40-летний калужанин, сообщили в четверг, 27 января, в прокуратуре Калужской области.

Конфликт между посетителями бара произошел в октябре прошлого года. Они вместе выпивали, а потом поссорились. Разборки продолжились на улице.

Предполагаемый виновник ударил оппонента в голову, тот упал на землю и ударился о плитку. Позже пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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