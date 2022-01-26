В Обнинске вынесли приговор 21-летнему мужчине, у которого нашли 560 свертков с наркотиками

В Обнинске 21-летнего мужчину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщили в среду, 26 января, в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, молодой человек получил от руководителя преступной группы полтора килограмма героина, перевез в свою квартиру и расфасовал в 560 свертков. Наркотики он собирался продавать в наукограде с помощью закладок, но попался силовикам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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