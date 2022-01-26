В Калуге 31-летний мужчина поджег автомобиль жены

В Калуге 31-летнего мужчину подозревают в поджоге автомобиля, на котором ездила его жена. В среду, 26 января, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, на такой поступок калужанин решился после ссоры с женщиной. Он поднес зажигалку к чехлам, и салон загорелся.

После этого поджигатель сразу же позвонил жене, а та вызвала спасателей.

Ущерб оценили в 170 тысяч рублей. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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