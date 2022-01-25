Житель Калужской области перевел мошенникам за интимные услуги 140 тысяч рублей

Житель Калужской области стал жертвой мошенников. Мужчина из Обнинска лишился 140 тысяч рублей, сообщили во вторник, 25 января, в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, этот человек захотел воспользоваться услугами проститутки, нашел объявление в интернете и позвонил. Представитель нелегальной сферы услуг попросил перевести часть денег, но потом стал требовать еще и еще, угрожая расправой.

В итоге обнинец отдал почти полторы сотни тысяч и только после этого пошел в полицию.

Расследование сейчас продолжается.

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