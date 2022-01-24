В Калужской области после гибели осужденного отстранен от должности начальник колонии №3

В понедельник, 24 января, руководство Федеральной службы исполнения наказаний отстранило от должности начальника исправительной колонии №3 в поселке Товарково Калужской области Павла РЫЖЕНКОВА и его заместителя Евгения ЦЫГАНОВА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как мы уже рассказывали, 22 января в товарковской колонии скончался заключенный. По предварительным данным, его до смерти избил другой отбывающий наказание мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Выявлен ряд грубых нарушений в деятельности учреждения и территориального органа, а также организации работы систем видеонаблюдения, - заявили в центральном аппарате ФСИН.

Также проводится служебная проверка в отношении начальника управления ФСИН по Калужской области Андрея Конева.

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