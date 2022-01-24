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В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над 11-летним мальчиком в туалете школы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 12:28 7 2605
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над 11-летним мальчиком в туалете школы

Как мы уже рассказывали, в туалете школы города Белоусово Жуковского района надругались над 11-летним мальчиком. В понедельник, 24 января, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по данному факту.

- По предварительным данным, 12 января 14-летний подросток в присутствии двух 13-летних товарищей решил проучить 11-летнего ученика школы и в помещении туалета совершил в отношении него оскорбительные действия, - заявили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетнего». Она предполагает до 20 лет лишения свободы. При этом ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет.

- Следователи СК России допросили всех участников инцидента, педагогов и родителей учеников, - пояснили также в Следственном комитете. - Совместно с органами профилактики правонарушений несовершеннолетних устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы несовершеннолетних. Устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению такого поступка, и принимаются меры к их разрешению и нейтрализации. С учащимися школы проводятся мероприятия воспитательного и профилактического характера.

Предполагаемого виновника могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа либо воспитательную колонию.

Напомним, утром 24 января губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил не замалчивать скандальные ситуации в школах.

UPD. В УМВД по Калужской области также сообщили, что в отношении родителей составлены протоколы по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подростков и их родителей поставили на учет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 12:28 7 2605
Тэги: криминал дети следственный комитет
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