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В Калужской области после смерти заключенного в колонии №3 возбуждено уголовное дело

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 24.01.2022 09:14 1 1323
В Калужской области после смерти заключенного в колонии №3 возбуждено уголовное дело

Как мы уже рассказывали, 22 января в исправительной колонии №3 на территории поселка Товарково Дзержинского района скончался заключенный. Утром в понедельник управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

- Для установления причины смерти осуждённого проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - заявили в СК.

Ранее региональное управление ФСИН заявляло, что между двумя заключенными произошел конфликт.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ после срочного визита в колонию сообщил, что погибший находился в медицинской части, а виновник проник туда и нанес несколько ударов, которые стали смертельными.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. 

Напомним в октябре в товарковской колонии двое заключенных нанесли себе увечья. Через неделю после этого Следственный комитет обнаружил на территории ИК №3 ячейку запрещенной организации.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 24.01.2022 09:14 1 1323
Тэги: криминал следственный комитет
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