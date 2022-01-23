В Калужской области 22-летний парень попытался украсть телевизор, приставку и рыболовные снасти

В Жуковском районе 22-летнего молодого человека подозревают в попытке кражи. В воскресенье, 23 января, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Как предполагают полицейские, в одной из деревень Жуковского района парень залез в дом через окно и попытался украсть телевизор, ТВ-приставку, рыболовные снасти и верхнюю одежду.

Однако украсть вещи подозреваемому помешал вернувшийся хозяин дома. Вместе со знакомым они задержали молодого человека до приезда полиции.

Ведется следствие.

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