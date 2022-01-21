В Калуге председатель ТСЖ украл у жильцов 200 тысяч рублей

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении председателя одного из товариществ собственников жилья. В пятницу, 21 января, об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, он от имени ТСЖ заключил договоры с предпринимателем на обслуживание дома на сумму более 200 тысяч рублей. Никаких работ на самом деле не проводилось, но председатель оплатил их. После этого вместе с сообщником он поделил деньги.

Сейчас по данному делу продолжается расследование. Предполагаемому виновнику грозит до шести лет колонии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!