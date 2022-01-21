В Калужской области 31-летний мужчина арестован за второе за месяц нападение на полицейского

В городе Киров Калужской области 31-летний мужчина арестован за нападение на полицейского. Инцидент произошел 18 января, сообщили в четверг в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина в пьяном виде напал на полицейского, который приехал в общежитие.

Не успокоился он и в изоляторе временного содержания, где ногой ударил начальника.

Ранее 15 декабря этот же человек пытался задушить инспектора по делам несовершеннолетних, прибывшего в общежитие проверить условия проживания ребенка. Тогда подозреваемого оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Сейчас ведется расследование по трем уголовным статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет колонии.

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