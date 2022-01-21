В Калуге работника страховой компании осудили за кражу денег клиентов

В Калуге районный суд признал 32-летнего работника страховой компании виновным в хищении. В пятницу, 21 января, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, мужчина оформлял клиентам полисы ОСАГО и КАСКО, а деньги за них просил перевести на свою карту. Страховой компании он их не возвращал.

Общий ущерб составил 88 тысяч рублей.

Виновника приговорили к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

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