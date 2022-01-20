В Калуге угонщик заснул в чужом автомобиле

В Калуге задержан мужчина, которого подозревают в кражах и угонах. Задержать его удалось прямо на месте преступления – он спал в чужом автомобиле, сообщили в четверг, 20 января, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В машину он залез, так как она была не заперта. Внутри ничего не нашел, и поехал к своему дому. Авто он собирался сдать на металлолом.

По версии следствия, этот же калужанин причастен к кражам из других машин.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Кража» и «Покушение на угон». Сейчас продолжается расследование.

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