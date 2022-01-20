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В Калужской области прохожему на улице выстрелили сигнальной ракетой в лицо

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2022 09:39 11 1331
В Калужской области прохожему на улице выстрелили сигнальной ракетой в лицо

В Малоярославецком районе Калужской области напали на мужчину, который шел по улице. В четверг, 20 января, об этом случае сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, к местному жителю подбежали два человека. Один повалил на землю и стал пинать ногами, а второй выстрелил сигнальной ракетой в лицо.

Пострадавшего в больницу отвез свидетель происшествия, который проезжал мимо.

Позже был найден один из подозреваемых. Ему 21 год, ранее был судим. Молодой человек рассказал, что напасть на человека его попросил знакомый. Якобы потерпевший обидел родственницу этого знакомого.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2022 09:39 11 1331
Тэги: криминал
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